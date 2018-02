Separate le gemelline siamesi

Straordinario intervento al Papa Giovanni Le gemelline siamesi nate il 23 agosto scorso sono state separate con un eccezionale intervento al «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo, che si conferma così un ospedale di assoluta eccellenza internazionale.

L’intervento, svolto una settimana fa, è il primo mai eseguito in Lombardia e tra i pochissimi in Italia. Alla nascita erano unite nella parte del corpo in cui corrono i dotti biliari e condividevano una piccola parte del fegato e dell’intestino. Il lungo intervento ha visto impegnate tre équipe di medici, che hanno anche ricostruito i dotti biliari delle bimbe, ora nelle condizioni di vivere separate.

