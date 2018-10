Pesce scaduto, sequestrate 2 tonnellate

Controlli anche in Bergamasca

Oltre 2 tonnellate di prodotti ittici sono state sequestrate in Lombardia dalla Guardia Costiera di Venezia, per mancata tracciabilità, prodotto scaduto e mancato rispetto delle procedure di controllo Haccp, con sanzioni per oltre 25.000 euro.