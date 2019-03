Serata di emozioni al Centro congressi Sul palco le storie di 84 donne

Serata di emozioni al Centro congressi

Centro congressi affollato venerdì sera per la «Festa della donna in teatro», organizzata da L’Eco di Bergamo per celebrare l’8 marzo. Sul palco 84 donne con un fiore rosa appuntato sul petto che hanno letto testi tratti dal best seller «Storie della buonanotte per bambine ribelli» e dalle «Storie di donne nel Medioevo» di Maria Teresa Brolis. Letture molto apprezzate dal pubblico.

L’ingresso delle donne al Centro Congressi

Simona Befani

Sul palco anche la stilista Miriam Cividini e suor Suri. Intrattenimento affidato al trio Les Saponettes, tutto al femminile. In platea bambine, studentesse, mamme e nonne, donne che lavorano e lavoratrici in pensione. Un universo variegato rappresentato da centinaia di spettatrici (posti tutti esauriti) che con entusiasmo hanno preso parte alla serata. A presentare l’evento – per la regia di Silvia Barbieri che l’ha ideata con Daniela Taiocchi, di Sesaab – la giornalista di Bergamo Tv Simona Befani.

Maria Teresa Brolis

Suor Terri sul palco

