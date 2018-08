Seriate, pienone al pronto soccorso

Accessi aumentati del 23% Sabato «caldo» per l’emergenza-urgenza: afflussi sopra la media e molti ricoveri spostati verso Piario. Boom anche a Ponte San Pietro: +15%.

Un sabato «caldo» per il pronto soccorso dell’ospedale di Seriate, che fa capo all’Asst Bergamo Est. E ondate di «caldo», in quanto ad afflussi sopra la media, hanno toccato anche il pronto soccorso del Policlinico San Pietro a Ponte San Pietro, che fa capo agli Iob, Istituti ospedalieri bergamaschi-Gruppo San Donato. Per entrambe le strutture l’elevato accesso si è registrato sin dalle prime ore della mattina, e soltanto nel tardo pomeriggio la situazione si è assestata su valori simili al resto dell’anno: la «palma» degli afflussi è toccata a Seriate, con punte fino al 22-23% rispetto alla media degli afflussi annuali.

