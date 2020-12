Serina, intossicate dal fumo del camino

Ricoverate una donna e bimba di 11 anni Sono state sottoposte a un trattamento d’emergenza di ossigeno terapia all’Habilita di Zingonia e poi trasportate in ospedale al Papa Giovanni di Bergamo.

Paura nella notte di martedì 8 dicembre a Serina: una donna di 46 anni e una bambina di 11 anni sono state ricoverate intorno all’una di notte per un’intossicazione da monossido di carbonio all’Istituto di neuroriabilitazione ad alta complessità Habilita di Zingonia. Sono state sottoposte a un trattamento d’emergenza di ossigeno terapia e poi trasportate in ospedale al Papa Giovanni di Bergamo in seguito a un’intossicazione dovuta al cattivo funzionamento del camino posizionato in sala da pranzo.

