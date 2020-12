Serrande abbassate, ma clienti nel bar

Carabinieri multano il locale e 4 avventori Controlli dei carabinieri sulle normative anti Covid sabato 12 dicembre. A Bagnatica sanzionato un locale: 400 euro e stop per cinque giorni. Multati anche quattro clienti.

Sabato 12 dicembre i carabinieri della Compagnia di Bergamo, nel corso dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa anti Covid, sono intervenuti in un bar che pur avendo le serrande abbassate aveva fatto entrare clienti. Sono stati in particolare i carabinieri della Stazione di Calcinate, verso le 20, a intervenire in un bar di Bagnatica, dove, secondo le ricostruzioni, erano presenti diversi avventori, alcuni dei quali trovati seduti ai tavolini a fruire delle proprie consumazioni. Il locale è stato sanzionato: multa di 400 euro con chiusura dell’attività per cinque giorni, mentre quattro avventori, identificati nel locale, sono stati sanzionati per mancato rispetto del distanziamento interpersonale.

