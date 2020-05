Serre di marijuana in un appartamento

Un 45enne di Barzana ai domiciliari Un 45enne commerciante di ortofrutta di Barzana è stato arrestato dai carabinieri ed è finito ai domiciliari: serra di marijuana in un appartamento.

Dopo una segnalazione, i militari dell’Arma di Almenno San Salvatore sono entrati in azione venerdì 22 maggio e hanno perquisito un appartamento di proprietà dell’uomo ubicato sopra il capannone dove il 45enne, incensurato, svolge la sua normale attività lavorativa. In due stanze sono state scoperte altrettante serre per un totale di 92 piantine di marijuana, mentre in una terza stanza sono state rinvenute altre piante già in fase di essicazione e un centinaio di grammi di stupefacente pronto per essere smerciato per un valore di circa 10 mila euro.

Sabato 23 c’è stato il processo per direttissima: convalida di arresto per il 45enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere e che è finito agli arresti domiciliari nella casa dove vive con la famiglia.

