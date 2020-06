Servizi del Comune di Bergamo

Da lunedì si potrà prenotarli sul web Si chiama «FilaVia»: è il nuovo servizio di prenotazione di molti servizi del Comune di Bergamo, un tentativo di ridurre i tempi di attesa e di snellire le procedure agli sportelli, obiettivo tanto più importante durante i mesi di convivenza con il coronavirus.

Ormai da un mese molti servizi aperti al pubblico del Comune di Bergamo stanno funzionando a pieno regime: si stanno erogando le carte d’identità, - circa 120 al giorno – e le certificazioni e le autentiche sono state gestite negli sportelli decentrati del Lazzaretto e di Loreto, per evitare assembramenti e code agli uffici di piazza Matteotti.

Come preannunciato nel documento «Bergamo 2020, strategia di rilancio e adattamento» redatto dal Comune e che stabilisce le azioni da mettere in campo nei prossimi mesi, per facilitare i cittadini l’Amministrazione progressivamente lavorerà per costruire un sistema di appuntamenti in modo da evitare assembramenti e lunghe attese oltre che per organizzare al meglio il lavoro dei singoli uffici.

Da Lunedì 29 Giugno sul Portale del Comune – direttamente sulla homepage, collegandosi al link https://www.bookingapp.filavia.it/web/index.php o scaricando negli store l’app “Filavia” - i cittadini di Bergamo potranno fissare appuntamenti per: sportello Protocollo consegna atti autentiche e dichiarazioni sostitutive (anagrafe) supporto e assistenza per la compilazione dei moduli web Certificati anagrafici, Carta d’identità sportello e prestazioni del SUEAP

Nei prossimi giorni il Comune attiverà anche un servizio telefonico per tutte le persone che non dispongono di capacità e strumenti digitali.

«Stiamo lavorando – commenta l’Assessore Giacomo Angeloni – per migliorare i servizi grazie al software “filaVia” già in uso al Comune di Bergamo per le prenotazioni del proprio sportello sueap. L’obiettivo entro la fine dell’anno è l’utilizzo di un unico sistema di appuntamenti per tutta la città, integrandosi al servizio “prenotabergamo.it” lanciato nelle scorse settimane dall’Amministrazione in sinergia con diversi partner come il Distretto Urbano del Commercio. Nelle prossime settimane altri servizi comunali apriranno al pubblico e verranno integrate le funzioni per gli appuntamenti: si potranno a breve fissare appuntamenti per l’ufficio tributi e per l’erogazione di spid all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.»

