Settembre, prosegue il caldo estivo

Fino a 31 gradi nella bassa pianura Una sorta di «campana» atmosferica bloccherà di fatto il transito delle perturbazioni atlantiche per tutta la prossima settimana in Bergamasca.

Nelle prossime ore prenderà forma un robusto anticiclone in quota che si posizionerà sull’Europa centrale, assicurando stabilità atmosferica per diversi giorni anche sulla nostra provincia. La pressione sarà in risalita anche al suolo, dove raggiungerà valori davvero elevati; una sorta di «campana» atmosferica, quindi, che bloccherà di fatto il transito delle perturbazioni atlantiche. L’estate continuerà anche nella prossima settimana, possiamo dire, e le temperature massime previste non fanno altro che confermarlo ; tra domenica 13 settembre e martedì 15 settembre, infatti, raggiungeremo almeno trentuno gradi nella bassa pianura. Anche in montagna continuerà a fare relativamente caldo, visto che lo zero termico raggiungerà la quota di quattromila metri.

La stabilità dovrebbe continuare almeno fino venerdì prossimo (18 settembre), salvo una breve parentesi mercoledì, dove avremo più nuvole solo sulle Orobie con qualche locale piovasco. Settembre non è nuovo a periodi caldi e stabili, dove spesso viene anche meno la probabilità che si sviluppino temporali e questo lo rende piuttosto gradevole dal punto di vista atmosferico, soprattutto per chi può vivere la montagna dove i colori iniziano solo timidamente a ricordarci l’arrivo del prossimo autunno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA