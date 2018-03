Settimana con maltempo e freddo

Il picco tra martedì e giovedì Non c’è modo di goderci il mese di marzo: ancora freddo con temperature in ribasso e pioggia. E possibilità di nuova neve.

I venti freddi dall’Est Europa, dopo aver interessato l’Europa centro settentrionale, raggiungono l’Italia aprendo un periodo termico decisamente sotto le medie del periodo. La settimana dunque si preannuncia instabile con occasione per piogge e temporali ma anche nevicate fino a quote basse. Ad annunciare una nuova settimana di brutto tempo è 3BMeteo che prevede anche deboli nevicate in collina al Nord ma a tratti misti a pioggia.

Sul resto d’Italia neve solo in montagna ma con quota neve in calo. Tra martedì e giovedì si raggiungerà l’apice di questa ondata di freddo. Le temperature subiranno una generale diminuzione, anche di 10°C, dapprima al Nord e poi anche al Centro Sud. I valori si porteranno ben al di sotto le medie del periodo e non è ancora chiara la risoluzione di questo vortice di maltempo.

