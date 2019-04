Sfondano due cancelli del Monopolio

Sventato un tentato furto di sigarette La banda ha agito poco dopo la mezzanotte tra mercoledì e giovedi: con un furgone hanno sfondato due cancelli della Risorse srl in via Fra Celestino.

È fallito un tentativo di furto al Monopolio di Stato sulla via per Curnasco nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile. La banda ha agito utilizzando un furgone con cui ha sfondato due cancellate della Risorse srl di via Fra Celestino a Bergamo che rifornisce di sigarette le tabaccherie della città. I malviventi hanno agito poco dopo la mezzanotte ma è scattato subito il segnale di allarme e sul posto sono confluite pattuglie della Polizia, dei Carabinieri e della Sorveglianza Italiana. La banda non ha potuto fare altro che darsi alla fuga abbandonando il mezzo con cui avevano tentato di impossessarsi di un ingente quantitativo di sigarette.

