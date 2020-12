Il luogo in via Verres dove è stata sfregiata la compagna di Safi Mohamed che nel 2008 aveva ucciso la fidanzata a Bergamo

Sfregiò la compagna con una bottiglia

Condanna a 16 anni di carcere per Safi Il 37enne era a processo per tentato omicidio. Nel 2007 aveva ucciso l’allora fidanzata a Bergamo.

È stato condannato a 16 anni per tentato omicidio, con rito abbreviato, Mohamed Safi, il 37enne che nel 2019 sfregiò con una bottiglia rotta la compagna 43enne, mentre era fuori dal carcere in permesso lavoro. L’uomo stava scontando una condanna a 15 anni per aver assassinato l’ex compagna nel 2007 a Bergamo. L’aggressione alla nuova compagna perché voleva lasciarlo dopo avere scoperto che era stato condannato per femminicidio.

