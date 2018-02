Sgominata la banda dei «pannelli solari»

Fermato l’ultimo ladro, detto «l’elettricista» Si tratta di un 46enne residente a Bergamo. È stato arrestato all’aeroporto mentre stava ritornando dal Marocco dove aveva rivenduto al refurtiva.

Sarebbe responsabile di almeno una decina di furti, con un bottino complessivo che ammonterebbe a mezzo milione di euro, la banda dei pannelli solari, sgominata dai carabinieri di Cremona. È stato arrestato il quinto e ultimo componente della banda di 46 anni, soprannominato l’elettricista, visto che si occupava dei sopralluoghi tecnici per capire se e come mettere a segno il colpo. L’uomo, residente a Bergamo, è stato bloccato dai carabinieri di ritorno dal Marocco, Paese in cui è stata ricettata la gran parte dei pannelli fotovoltaici.

Gli altri quattro membri della banda sono il fratello del 46enne: (che individuava i possibili obiettivi) e altri tre uomini, arrestati in flagranza dai carabinieri in passato. L’uomo fermato all’aeroporto di Orio al Serio, già interrogato dal gip, a Cremona, ha ammesso le proprie responsabilità. La sua conoscenza dei pannelli solari si deve al lavoro che ha svolto per sette anni, prima di intraprendere il business illecito, presso una azienda bresciana specializzata proprio in quel filone delle energie alternative. La sua perizia è tale che in più occasioni il suo contributo è stato chiesto da altre bande che mettevano a segno lo stesso tipo di furti nel Centro e nel Sud Italia.

