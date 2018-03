Si abbassano le temperature

Autolinee, stazione aperta ai senzatetto Scendono le temperature ancora una volta a Bergamo nei prossimi giorni e il Comune di Bergamo riapre la biglietteria della stazione autolinee per dare riparo ai senzatetto che scelgono di non essere accuditi nelle strutture d’accoglienza della città.

Da domenica 18 marzo al giovedì successivo Atb, su richiesta del Comune di Bergamo, mette a disposizione gli spazi della biglietteria della autolinee fino alle 6 del mattino (per consentire la pulizia dei locali), come accaduto in occasione del gelo di qualche settimana fa.

Anche la Polizia Locale e le Guardie giurate incaricate dal Comune di Bergamo sono allertate e monitoreranno la situazione, soprattutto nella zona della stazione e nelle aree limitrofe, fornendo assistenza in caso di necessità.

