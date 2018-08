Si apre la settimana di Sant’Alessandro

Tre giorni di festa - Ecco gli appuntamenti È sempre molto ampio il ventaglio di iniziative in programma per la solennità patronale di Sant’Alessandro, che quest’anno sarà scandita dalla virtù dell’umiltà.

In preparazione alla solennità si tengono cinque incontri su figure che, con la loro vita e opera, hanno testimoniato l’umiltà. Questo il calendario degli incontri, sempre alle 21. Il 21 agosto, chiesa dei Cappuccini: «Padre Arsenio da Trigolo, 1850-1909: l’umiltà di un precario». Il 22 agosto, monastero di San Benedetto: «Don Carlo Botta». Il 23 agosto, monastero Matris Domini: «Giorgio La Pira». Il 24 agosto, monastero di Santa Grata: «Maria Elisabetta Mazza, 1886-1950». Il 24 agosto prendono il via altre iniziative. Dal 24 al 26 la Fiera di Sant’Alessandro. Il 25 agosto, dalle 10 alle 12,15, concerto di campane. Dalle 11 alle 23, apertura straordinaria della mostra «Il diletto del praticante» (Palazzo della Ragione). Alle 16 spettacolo di sbandieratori in Piazza Vecchia. Alle 19, con partenza dalla basilica di Sant’Alessandro in Colonna, cammino orante verso la Cattedrale. Dalle 20 alle 23 apertura straordinaria della Torre del Gombito. Alle 21 in Cattedrale, spettacolo «Il centro del mondo. Canto a una virtù dimenticata».

Il cuore della solennità

A seguire degustazione della torta Sant’Alessandro e del vino Valcalepio. Alle 23 spettacolo pirotecnico dagli spalti di San Giacomo. Dal 25 al 26 agosto, apertura straordinaria della basilica di Santa Maria Maggiore. Domenica 26 agosto, solennità di Sant’Alessandro: dalle 10 visita al Tesoro nel Museo della Cattedrale. Alle 10,30 il cuore della solennità con la Concelebrazione eucaristica in Cattedrale presieduta dal vescovo Francesco Beschi.

I gruppo folcloristici

Al termine, saluto dei gruppi folcloristici alle autorità. Dalle 14,30 alle 17,30 porte aperte a Palazzo Frizzoni. Dalle 15 alle 20 concerto itinerante di campane. Alle 16 spettacolo «Unity show project» (Piazza Vecchia). Alle 17 Vespri in Cattedrale e concerto bandistico ad Astino. Alle 18 concerto d’organo in Santa Maria Maggiore. Alle 18,30 Messa presieduta dal vescovo nella basilica di Sant’Alessandro in Colonna.

