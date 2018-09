Si asfaltano 30 mila metri quadri

Lavori di notte sulle circonvallazioni I lavori la prossima settimana: in programma asfaltature in città per 30 mila metri quadri.

Trentamila metri quadrati di asfalto saranno posati la prossima settimana sulle circonvallazioni cittadine per migliorare la sicurezza e la viabilità. Si aggiungono così ai 27 mila già realizzati lo scorso anno: l’intervento del Comune di Bergamo, che si svolgerà di notte, interesserà quattro diverse aree dell’asse cittadino ed è molto atteso per il miglioramento della viabilità cittadina. Delle quattro zone d’intervento previste, la prima in ordine di estensione è quella di via delle Valli–via Correnti (compreso sovrappasso in direzione Valseriana), in cui si andranno a riasfaltare 14mila metri quadri. Segue il tratto di circonvallazione Plorzano e Mugazzone dal sovrappasso di via Zanica (che rappresenta l’inizio della competenza comunale) in direzione valli, in cui si interverrà su due corsie. Interventi minori per estensione, ma egualmente importanti per la viabilità, verranno realizzati sulla bretella di immissione in uscita dalla circonvallazione Fabriciano per la rotonda Monterosso-Stadio, compreso il relativo marciapiedi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA