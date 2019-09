Si asfaltano le circonvallazioni in città

Lavori in notturna a partire da lunedì Interessate saranno la circonvallazione Plorzano, direzione via delle Valli, la Mugazzone, in direzione A4, la Fabriciano, nel tratto compreso tra via Ruggeri da Stabello e la bretella di emissione alla Rotonda Goisis, e infine la via delle Valli.

A partire da lunedì 30 settembre in serata lavori in corso sulle circonvallazioni cittadine: il Comune di Bergamo interviene per la sistemazione e il rinnovo dell’asfalto di quella che è la principale direttrice di traffico della città.

Lavori che verranno svolti di notte: si prevedono quindi rallentamenti al traffico, con la carreggiata ridotta nei tratti interessati dai lavori, che si svolgeranno tra le 20 e le 7 del mattino. La ditta incaricata sarà al lavoro per circa una decina di giorni su ampi tratti di strada. Interessate saranno la circonvallazione Plorzano, direzione via delle Valli, la Mugazzone, in direzione A4, la Fabriciano, nel tratto compreso tra via Ruggeri da Stabello e la bretella di emissione alla Rotonda Goisis, e infine la via delle Valli.

«Dopo il piano straordinario di asfaltature 2018 – spiega Marco Brembilla, assessore ai Lavori Pubblici – nel 2019 abbiamo lavorato per confermare il nostro impegno di sistemazione delle strade della città. Quest’anno, di fatto, ultimiamo l’ammodernamento della pavimentazione della circonvallazione di Bergamo intervenendo a Monterosso, sulla via delle Valli e sul viadotto su via Borgo Palazzo: credo proprio che sia uno degli interventi di sistemazione di strade più significativi della nostra città, visto quanto sono frequentate e frequentate».

