Si brucia con il latte bollente

Un bimbo di due anni in ospedale Un bimbo di due anni si è ustionato con il latte bollente nella mattinata di giovedì 9 agosto: due ambulanze in azione in viale Papa Giovanni.

Si è ustionato bevendo il latte bollente: un bimbo di due anni è finito in ospedale nella mattinata di giovedì 9 agosto a causa delle ustioni a un braccio provocate dalla caduta del latte. L’incidente è avvenuto in un appartamento vicino al bed and breakfast «Al viale» in viale Papa Giovanni a Bergamo. Sul posto sono accorse due ambulanze. Fortunatamente tanto spavento ma nulla di grave per il bimbo: il piccolo è stato dimesso dal Pronto soccorso del Papa Giovanni dopo un paio d’ore con alcune escoriazioni al braccio.

