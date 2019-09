Si fingevano sordi per ottenere offerte

Smascherati e deferiti due 23enni Sono stati fermati dalla Polizia nella zona del comune di Bergamo. Chiedevano donazioni per un’associazione inesistente e si fingevano sordi.

Alle 19 di venerdì 6 settembre una pattuglia della Squadra Volante della Questura è intervenuta in Piazza Matteotti per la segnalazione della presenza di due uomini che chiedevano donazioni ai passanti per persone non udenti, facendo credere di raccogliere i fondi per un’associazione in realtà inesistente.

I due si avvicinavano le persone, una di queste ha presentato poi formale denuncia, fingendosi a loro volta non udenti e mostrando una cartellina ai passanti per ottenere offerte e donazioni. Si tratta di due 23enni di origine rumena che alla vista degli agenti hanno cercato di sottrarsi al controllo sedendosi su una panchina e lasciando a terra le cartelline. Sono stati identificati e deferiti per truffa.

