Si ribalta con il quad a Solto Collina, 31enne in ospedale con l’elisoccorso L’incidente in una zona montuosa in località cascina Pratolungo.

L’elisoccorso si è sollevato in volo da Brescia intorno alle 15 di domenica 25 aprile per raggiungere Solto Collina, nell’Alto Sebino bergamasco, dove un ragazzo di 31 anni a bordo di un quad si è ribaltato in una zona impervia ferendosi in modo abbastanza grave.

Nella zona in località cascina Pratolungo, sono arrivati anche gli uomini del Soccorso Alpino di Gazzaniga. Il ragazzo è stato portato in codice giallo in ospedale al Papa Giovanni di Bergamo.

