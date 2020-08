L’auto ribaltata in via Baschenis

Si ribalta in via Baschenis a Bergamo

L’incidente in pieno centro - Foto Una utilitaria si è ribaltata in pieno centro, all’incrocio tra via San Bernardino e via Baschenis/via Previtali a Bergamo nella prima mattinata di giovedì 27 agosto.

Una utilitaria si è ribaltata in pieno centro, all’incrocio tra via San Bernardino e via Baschenis/via Previtali a Bergamo nella prima mattinata di giovedì 27 agosto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 8 e sul posto è intervenuta subito un’autoambulanza: a bordo della vettura due uomini di 51 e 23 anni. Non ci sarebbero feriti gravi e non si conoscono al momento le cause dell’incidente. Per i rilievi del caso è intervenuta anche la Polizia di Bergamo. Seguono aggiornamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA