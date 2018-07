Si ribalta un’auto a Campagnola

Tre giovani coinvolti in circonvallazione Auto ribaltata sulla circonvallazione in zona Campagnola: l’incidente intorno alle 20 di sabato 14 luglio.

Incidente sulla circonvallazione Mugazzone intorno alle 20 di sabato 14 luglio: un’auto si è ribaltata in zona Campagnola mandando in tilt il traffico in direzione centro città per un’ora circa. Tre giovani coinvolti, tra i 25 e i 29 anni: secondo le prime informazioni però non dovrebbero essere in gravi condizioni. Sul posto un’auto medica e tre ambulanze oltre alle forze dell’ordine.

