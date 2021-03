Auto contro un camion sull’Asse

La macchina si ribalta, lunghe code Incidente poco prima delle 13 di martedì 9 marzo sull’asse interurbano con un’auto che si è ribaltata. Ferito un 54enne, lunghe code.

Lo schianto all’altezza dell’uscita per Curnasco, in direzione di Bergamo. Secondo le prime informazioni sul posto un’ambulanza del 118 e un’auto medica oltre alla Polizia locale di Bergamo. Ad essere ferito, fortunatamente in maniera lieve, un uomo di 54 anni che era su una Ford Fiesta.

Per cause ancora da accertare, l’automobilista stava viaggiando in direzione di Bergamo quando ha sbandato finendo contro il guard-rail e poi contro un camion: la sua vettura, nell’impatto, si è ribaltata in mezzo alla carreggiata.

Illeso il camionista, il 54enne è stato trasferito all’ospedale Humanitas Gavazzeni e non è fortunatamente grave. Sul tratto coinvolto dal ribaltamento si segnano rallentamenti con code fino a 3 chilometri, la strada non è stata chiusa.

