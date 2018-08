Si riparte con il Treno Blu

Ecco gli appuntamenti di fine estate Dal prossimo fine agosto riprenderanno le iniziative del «Sebino Express» e del «Treno Blu – Treni Turistici per il Lago d’Iseo… e non solo».

Anche quest’anno l’iniziativa si svolge esclusivamente con treni storici a vapore, al traino di una sbuffante locomotiva del 1922 (quasi centenaria) e con carrozze degli anni ’30 del secolo scorso, dai caratteristici sedili in legno, oggi preservate nel parco storico della Fondazione Fs.

Ecco gli appuntamenti che caratterizzeranno la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno: si riprende il 26 agosto con il Sebino Express da Milano, Monza e Bergamo per Paratico Sarnico sul Lago d’Iseo; si prosegue il 9 settembre con il Sebino Express da Brescia e Rovato per Pisogne sul Lago d’Iseo e si continua il 23 settembre con il Sebino Express da Milano, Monza e Bergamo per Paratico Sarnico sul Lago d’Iseo.

Ultimo appuntamento sul lago d’Iseo il 30 settembre con il Sebino Express da Brescia e Rovato per Pisogne. Altra ghiotta occasione è anche l’ultimo appuntamento della stagione con il treno a vapore il 28 ottobre, sempre con partenza da Milano, Monza e Lecco, per «Formaggi in Piazza a Sondrio», per assaporare il meglio delle produzioni casearie delle montagne valtellinesi.

Terminata quindi la stagione dei treni a vapore, il 2018 si concluderà in seguito, come consuetudine da anni, con i tre treni storici elettrici per i Mercatini di Natale a Trento del 25 Novembre oltre che 2 e 8 Dicembre in partenza da Milano, Lecco, Bergamo e Brescia, grazie anche al sostegno dell’Apt di Trento.

