Si rompe una giostra, bambini feriti

Paura per una famiglia bergamasca É successo domenica 26 agosto a Pula in Sardegna. Dieci feriti , coinvolta una famiglia bergamasca. Maurizio Valli: «Siamo ancora tutti sconvolti».

«Una tragedia sfiorata, siamo tutti ancora sconvolti», con queste parole e con un post su Facebook Maurizio Valli, noto barista bergamasco, proprietario di alcuni locali in città ha commentato la brutta avventura capitata domenica 26 agosto sera mentre era in vacanza in Sardegna a Pula con moglie, figlio di 2 anni, i nipoti e la madre. La famiglia è stata coinvolta nell’incidente che ha visto la rottura di una piccola giostra per bambini, fortunatamente solo ferite e contusioni lievi per tutti, la nonna è quella che ha avuto le conseguenze peggiori , si è procurata una brutta ferita a una gamba e 10 giorni di prognosi.

