Si sente male mentre fa il bagno

Muore 69enne bergamasca in Versilia La donna era in acqua a pochi metri dalla spiaggia quando si è sentita male. Vani i tentativi di rianimarla anche con il defibrillatore.

Una donna di 69 anni, di Bergamo, in vacanza in Versilia insieme al marito, è morta, nella tarda mattinata di martedì 4 settembre, nelle acque antistanti uno stabilimento balneare in località Tonfano di Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca.

La turista, secondo quanto si apprende, sarebbe stata colta da malore mentre era in acqua. In base a quanto è stato possibile ricostruire dalle testimonianze raccolte dai militari della capitaneria di porto intervenuti sul posto, l’assistenza prestata dai bagnini di alcuni stabilimenti balneari, da alcuni medici presenti in spiaggia e poi dal personale sanitario del servizio 118, non ha purtroppo avuto successo, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione effettuati anche mediante l’uso del defibrillatore. La salma, su disposizione del magistrato di turno, è stata quindi trasferita all’obitorio dell’ospedale Versilia e messa a disposizione dei familiari.

