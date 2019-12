Si sveglia dal coma dopo 23 giorni

Per il runner la ripresa continua a Lecco Era caduto sul Resegone. Il 30 novembre portato al « Papa Giovanni» di Bergamo, si è risvegliato lunedì 23 dicembre.

È già stato trasferito all’ospedale di Lecco il runner Andrea Grilli, 36 anni, atleta dei Falchi di Lecco, che lunedì 23 dicembre, pronunciando alcune parole alla moglie, si è svegliato dal coma dopo 23 giorni all’incidente in montagna sul Resegone. Andrea Grilli, cresciuto a Mandello e residente a Belledo, il 30 novembre era rimasto gravemente ferito dopo essere caduto in un dirupo, con un volo di 60 metri, sul versante bergamasco del Resegone.

A dare l’allarme era stata una donna che stava facendo una camminata a Brumano, vicino al rifugio Azzoni, perché aveva visto un ragazzo che dopo essere scivolato su un sentiero ghiacciato, era caduto e si era aggrappato a un albero. Quando i soccorritori sono arrivati, quel ragazzo era già riuscito a mettersi in salvo con le sue forze, ma più in basso a oltre 60 metri in fondo al dirupo, si era scoperto che c’era un’altra persona. Era Andrea Grilli. Il runner era stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove, dopo le prime importanti cure al pronto soccorso è stato ricoverato nella Terapia intensiva adulti diretta da Fabrizio Fabretti. Lunedì si è svegliato dal coma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA