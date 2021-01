I ristoranti riaprono a pranzo

Zona gialla, ecco cosa sapere

Resta il coprifuoco alle 22, la grande novità sono i ristoranti aperti a pranzo e la scuola in presenza alle superiori fino al 75% in Lombardia: a Bergamo, per il momento, confermato il 50%. Confermato il divieto di spostamento tra regioni. Ecco cosa sapere.

La Lombardia torna zona gialla. Cosa sapere? Sicuramente che permane il coprifuoco dalle 22 alle 5 ma anche che il rientro a casa, domicilio, abitazione e residenza è sempre consentito.



Ecco un promemoria per la zona gialla

- È vietato lo spostamento in altra regione (ad eccezione di motivi di lavoro, salute, necessità)

- È consentito lo spostamento verso le seconde case, anche fuori regione, ma solo il nucleo familiare può spostarsi

- I negozi sono aperti, come in zona arancione

- I centri commerciali restano chiusi nel weekend, ad eccezione dei generi di prima necessità

- Bar e ristoranti aperti fino alle 18, poi asporto (alcol vietato) e consegna a domicilio fino alle 22. Divieto di asporto per i bar (locali senza cucina) dopo le 18

- Parrucchieri e centri estetici aperti

È consentita la visita agli amici all’interno della Regione, per una sola volta al giorno. Nella stessa auto il massimo consentito è di due adulti e due minori di anni 14. Le stesse regole valgono per la visita ai parenti.



Lo sport? Consentite passeggiate e jogging. Restano chiuse palestre e piscine, aperti i centri sportivi.

Un gran cambiamento per le scuole, in presenza al 100% per infanzia, elementari e medie. Alle superiori didattica in presenza alternata per minimo il 50% e fino al 75% degli studenti: per la Bergamasca, per il momento confermato il 50% in presenza. il riempimento massimo dei mezzi di trasporto pubblico locale è invece permesso al 50%, ad eccezione del trasporto scolastico dedicato.

Sono comunque sospese le attività di sale scommesse, bingo, sale giochi e slot machine, anche in bar e tabaccherie.

