Si tuffa dal pedalò ma non riemerge dall’acqua: si cerca un giovane nel lago d’Iseo - Foto

I Vigili del fuoco del presidio Nautico di Bergamo, del presidio Nautico di Brescia, con l’elicottero Drago e i sommozzatori di Milano, sono alla ricerca di un disperso nel lago d’Iseo, nella zona di Iseo. Si tratta di un ragazzo di 19 anni che, dopo aver fatto dei tuffi da un pedalò, non è più riemerso. Immediate le richieste di aiuto, ancora in atto le ricerche.

L’allarme è stato lanciato nelle acque antistanti i lidi a sud della cittadina sebina. A Iseo anche la Protezione civile e i Carabinieri.

