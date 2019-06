Si ustiona mentre carica la lavastoviglie

Soccorsi in azione sulla Corsarola Incidente in via Colleoni in Città Alta: una donna di 56 anni è rimasta ferita con l’acido muriatico mentre caricava la lavastoviglie industriale.

Stava pulendo la lavastoviglie industriale con l’acido muriatico quando ha perso l’equilibrio ed è caduta all’indietro versandosi parte dell’acido addosso. Brutto incidente lungo la Corsarola in Città Alta intorno alle 13 di martedì 25 giugno: una donna di 56 anni è rimasta ustionata alla pancia e alle gambe sembrerebbe però in modo non grave. L’infortunio è avvenuto nel negozio «Il sole in bocca» che vende specialità siciliane in via Colleoni 5/b: la donna, titolare del negozio, è stata soccorsa subito da una dipendente mentre il marito chiamava i soccorsi. Sul posto sono sopraggiunte l’auto medica e un’ambulanza: la donna è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

