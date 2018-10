Sicurezza alle fermate, più prudenza Atb scrive ai presidi delle scuole

Sicurezza alle fermate, più prudenza

Dopo la morte di Luigi Zanoletti, uccido nell’incidente di gazzaniga, l’Atb ha scritto ai dirigenti scolastici e all’Agenzia del trasporto pubblico locale. L’oggetto della lettera (firmata dalla responsabile area programmazione e produzione servizio Liliana Donato) è «Sicurezza trasporto alunni in prossimità dei poli scolastici». Un problema non da poco se si considerano le dimensioni: sono 23 milioni i viaggi fatti dagli studenti in un anno sull’intero sistema (la metà dei 46 milioni totali), di cui 10 milioni su quello urbano e altri 13 milioni su quello interurbano. Toccate 4.500 fermate sull’intera rete provinciale.

In particolare nello scritto di Atb si segnalano le difficoltà «durante le operazioni di carico-scarico alle fermate di linea». Si fa riferimento alle diverse segnalazioni arrivate «da parte dei conducenti e di alcuni genitori di episodi gravi, posti in essere dagli studenti, durante le fasi di accostamento alle fermate e consistenti nel mancato rispetto delle distanze di sicurezza». Si entra nel dettaglio: «I ragazzi si accalcano in prossimità delle porte, senza attendere il completo arresto dell’autobus, il tutto aggravato da spinte e spallate gli uni con gli altri, con grave pregiudizio per la loro sicurezza». E si chiede quindi la collaborazione «volta a sensibilizzare gli studenti a un corretto utilizzo dei mezzi pubblici».

