Sicurezza nelle stazioni ferroviarie minori

Sorpresa, 300 controlli: tutto in regola Maxi operazione di due settimane: quasi 300 persone controllate, lavoratori e studenti, la metà stranieri, ma non è stata registrata nessuna infrazione.

Quasi 300 persone controllate, tra cui 44 pregiudicati, ma nessuna infrazione. Sono alcuni numeri dei controlli messi in atto nelle stazioni minori della nostra provincia da una serie di pattuglie dei carabinieri coordinate dal comando di Bergamo. L’operazione, durata due settimane, è stato portata avanti negli scali ferroviari minori della provincia di Bergamo sulle linee per Brescia e Milano: a Seriate, Albano Sant’Alessandro, Montello, Chiuduno, Grumello del Monte, Ponte San Pietro e Ambivere. Una quindicina di giorni di controlli nelle ore di punta dei pendolari, la mattina presto e nel tardo pomeriggio, che hanno visto impiegati 38 uomini dell’Arma con l’ausilio delle unità cinofile e 19 mezzi. In totale sono state 294 le persone controllate, tra cui 44 pregiudicati. Lavoratori e studenti, la metà stranieri: la buona notizia è che non sono stare registrate infrazioni di alcun genere.

