Sicurezza, sui treni arriva la «Body Cam»

«Presto anche per la Polizia locale» Via libera del garante della privacy all’utilizzo della body cam, la mini telecamera che può essere posizionata sul petto del personale di sicurezza di Trenord.

L’assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato annuncia che la Regione stanzierà 300 mila euro per dotare anche gli agenti di Polizia locale di questo particolare strumento. «È una notizia molto positiva grazie alla quale, da settembre, sia il personale di Trenord, sia i capitreno, saranno dotati di queste piccole telecamere portatili che serviranno a garantire sia la loro sicurezza, sia quella dei passeggeri». Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale commentando il ’via libera’ da parte del Garante della privacy all’introduzione delle body cam all’interno dei treni. «Grazie a questi dispositivi - ha aggiunto - la Polizia ferroviaria potrebbe intervenire prontamente in caso di necessita’. Considerate le numerose problematiche di sicurezza che si verificano quotidianamente in tutta la citta’, sarebbe positivo se questo strumento cosi’ innovativo e molto utile per garantire sicurezza a cittadini e personale, venisse utilizzato anche per gli agenti di Polizia Locale».

«Infatti, nel 2017, il Comune di Milano - ha aggiunto l’assessore - ha presentato un progetto che prevedeva l’acquisto di 50 telecamere portatili body cam, iniziativa cofinanziata dalla Regione con 50.000 euro, liquidato a dicembre 2017. Lo scorso mese di gennaio e’ stato attivato un protocollo operativo per la privacy. All’inizio di giugno sembrava fosse tutto pronto per la trasmissione delle immagini alla Centrale e che entro la fine del mese le body cam sarebbero diventate operative e distribuite ai vigili di quartiere e al nucleo di pronto intervento».

«Nelle prossime sedute di Giunta regionale proporrò una delibera che preveda lo stanziamento di 300.000 euro ed indichi i criteri del bando per l’assegnazione di contributi a favore dei Comuni, in forma singola o associata, per tutte le funzioni di Polizia Locale, per l’acquisto di telecamere mobili. Sono queste sono le misure concrete che Regione Lombardia mette in atto per garantire la sicurezza ai cittadini lombardi che - ha concluso De Corato - a causa delle politiche buoniste della sinistra si sentono sempre più insicuri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA