Sicurezza sulle strade della Bergamasca

Nel 2018 un calo di 745 incidenti Il bilancio stradale nel vertice in Prefettura: gli scontri più gravi su strade provinciali e statali. Sono 45 gli incidenti mortali.

È calato sensibilmente il numero di incidenti in provincia di Bergamo confrontando il 2017 e il 2018: da oltre 5.400 si è passati a 4.674, per la precisione 745 in meno. I dati sono emersi durante l’Osservatorio sull’incidentalità stradale, che si è tenuto nei giorni scorsi in Prefettura, presieduto e coordinato dal dirigente dell’Area III bis «Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio» della Prefettura stessa.

All’incontro, al quale hanno preso parte i vertici della Sezione Polizia Stradale di Bergamo, Rappresentanti del Comando Provinciale dei Carabinieri, dell’Inail, dell’Anas e di alcune Polizie locali della provincia, sono stati analizzati i dati statistici degli incidenti stradali relativi al 2018.

Nell’arco del 2018, secondo i dati raccolti dalla Polizia Stradale di Bergamo, sulla viabilità ordinaria si sono verificati 4.674 incidenti stradali, dei quali: 45 mortali, 2.689 con lesioni personali, 1.940 con soli danni a cose. Il dato complessivo degli incidenti è in diminuzione rispetto al 2017, anno in cui si erano registrati 5.419 incidenti.

Gli schianti nel 2018 sono avvenuti, principalmente, su strade comunali e nel centro abitato, mentre gli incidenti mortali si sono verificati soprattutto su strade provinciali e statali, dove maggiore è la velocità dei veicoli.

In conclusione i componenti dell’Osservatorio hanno concordato sulla necessità di prestare la massima attenzione al fenomeno della sicurezza stradale e a dare il massimo impulso alle campagne di informazione e sensibilizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA