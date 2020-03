I thermos e i bicchieri in plastica sequestrati in stazione a un senegalese.

S’inventa un bar ambulante e vende caffè

Sanzionato un senegalese alla stazione La polizia ferroviaria di Bergamo è intervenuta, venerdì 27 marzo, in piazzale Marconi per bloccare un 48enne senegalese che aveva creato una sorta di bar ambulante.

Le forze dell’ordine hanno notato nei pressi della pensilina del parcheggio di bici e motocicli un assembramento di persone. In relazione alle note misure anti-contagio da Covid-19 e in ottemperanza ai provvedimenti vigenti, i poliziotti si sono avvicinati al gruppo notando un uomo di origine straniera con un largo cappello a tesa larga che stava distribuendo bicchierini di carta alle persone a lui più prossime. L’intervento delle forze dell’ordine hanno provocato un repentino allontanamento dei presenti. L’uomo che stava distribuendo i bicchieri è stato subito bloccato e identificato: si tratta di M. M. nato nel 1972 in Senegal.

Il successivo accertamento nello zaino dell’uomo ha permesso di rinvenire due thermos con all’interno caffè e una confezione di 50 bicchierini di plastica. Il senegalese, già notato nei giorni precedenti sul posto, vendeva la bevanda creando di fatto una sorta di bar ambulante, tanto che al suo arrivo si era creato un assembramento di consumatori. Il cittadino straniero è stato sanzionato amministrativamente in relazione ai provvedimenti diretti il contagio da Covid-19 e tutto il materiale utilizzato per la sua attività abusiva è stato sequestrato in via amministrativa.

