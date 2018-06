Skipass gratuiti per gli under 16

La Regione scende in campo L’emendamento è stato approvato dalla prima commissione. Magoni: ora impegno per trovare i fondi.

Un emendamento di indirizzo che riguarda le possibili iniziative di promozione a livello regionale di attività sportive legate al circo bianco, tra cui anche, in accordo con enti locali e gestori di impianti di risalita, lo skipass gratuito per i ragazzi tra i 4 e ai 16 anni. L’emendamento, approvato in Regione nel corso della prima commissione e proposto dai consiglieri Francesco Ghiroldi e Antonello Formenti sulla base di una sperimentazione già avviata in Valle Camonica (e a cui aveva partecipato anche la Valle di Scalve), ha trovato il pieno appoggio anche dell’assessore al Turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni, che ha annunciato il suo impegno per trovare i fondi per l’attuazione della misura «che darebbe un grosso impulso alla promozione e valorizzazione turistica delle nostre montagne».

© RIPRODUZIONE RISERVATA