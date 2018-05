Sky running, torna il Trail degli Altipiani

Si annuncia da record: già 600 iscritti Domenica 3 giugno torna a Casnigo la classica d’alta quota. Centinaia di iscritti: due i percorsi per la gara.

Una gara che metterà a dura prova i concorrenti: è pronta allo sparo dello starter la seconda edizione del Trail degli Altipiani, una classica del calendario dello sky running in programma domenica 3 giugno. Si tratta di una durissima corsa in montagna suddivisa in due categorie e organizzata dallo Sci Club Valgandino. I due diversi percorsi di media montagna toccheranno le bellezze naturali dell’altopiano della Val Gandino, di Clusone e del Monte Farno, passando anche lungo la «via dei Santuari» che unisce a Casnigo la chiesa della SS.Trinità (definita la Sistina della Bergamasca per gli affreschi dei Bachenis) e il Santuario della Madonna d’Erbia, che conserva la veste talare reliquia di San Giovanni Paolo II.

Il percorso più impegnativo prevede 61 chilometri e un dislivello di 3400+3400 metri, mentre quello più breve (per modo di dire) è disegnato su un tratto di 32 chilometri e un dislivello di 1700+1700 metri. Nella giornata di vigilia, sabato 2 giugno, sono previsti l’arrivo in Valle degli atleti, i briefing tecnici e la distribuzione dei pettorali. «Siamo estremamente soddisfatti – spiega Paolo Rinaldi a nome degli organizzatori – per il numero d’iscritti, che sfiora quota 600. È un dato che conferma la soddisfazione di quanti hanno partecipato all’edizione 2017 e gratifica i tanti volontari che in questi mesi hanno lavorato per fare del trail un evento di livello assoluto».

Domenica 3 giugno la gara, con partenza comune alle 7.30 e arrivi previsti attorno alle 10 per il percorso breve ed alle 13.30 per il percorso lungo. Per i vincitori di quest’ultima prova (maschile e femminile) anche un premio di prestigio, realizzato grazie al Distretto de «Le Cinque terre della Val Gandino». Si tratta di un’opera in tiratura unica e limitata realizzata dal maestro vetraio Ezio Valoti, dello Studio Kalòs di Pradalunga. Una pregiata produzione lavorata a grande fuoco e interamente realizzata a mano, con l’utilizzo di tecnica mista «glass fusing», con vetri d’arte e oro zecchino. Per chi vuol avere maggiori informazioni sulla manifestazione, ecco il sito: www.traildeglialtipiani.org.

