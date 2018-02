Smog alle stelle, attenzione al divieto

Riscaldamento di casa non oltre i 19 gradi Il Pm10 ha superato i quattro giorni consecutivi di sforamento. Stop ai diesel privati sino agli Euro 4, riscaldamento domestico non superiore ai 19 gradi.

È una limitazione che passa in secondo piano, ma i cittadini non devono sottovalutarla perché rischiano sanzioni. Tra le misure di contenimento dello smog che scattano dopo quattro giorni di sforamento del limite imposto dall’Ue infatti c’è anche il divieto di portare la temperatura media delle case oltre i 19 gradi (con tolleranza di 2°C per le abitazioni e spazi ed esercizi commerciali). Stop anche alle stufe con rendimento inferiore alla classe 3 stelle, divieto assoluto di combustioni all’aperto e di spandimento liquami zootecnici in agricoltura e divieto di lasciare le porte aperte degli esercizi commerciali. Per quanto concerne il traffico, da oggi e fino alla revoca, dalle 8.30 alle 18.30 (tutti i giorni della settimana) devono restare fermi i veicoli privati fino alla categoria diesel Euro 4 compresa e dalle 8.30 alle 12.30 (tutti i giorni della settimana) i veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino alla categoria diesel Euro 3 compresa. Tutte queste limitazioni riguardano anche i veicoli diesel dotati di filtro anti particolato come disposto a dicembre da Regione Lombardia. A ciò si aggiunge anche il divieto di sostare con il motore acceso.

