Smog, da martedì revocate

le limitazioni di primo livello Potranno tornare a circolare gli Euro 4 diesel bloccati dopo quattro giorni consecutivi di Pm10 oltre i limiti.

Vengono revocate, a partire da oggi, martedì 7 gennaio, le limitazioni di primo livello per contrastare lo smog scattate lo scorso 3 gennaio, dopo che i Pm10 avevano superato la soglia di 50 microgrammi per metro cubo per quattro giorni consecutivi. I dati che emergono dal bollettino diffuso dall’Arpa, riguardanti la giornata del 5 gennaio, riportano un notevole abbassamento degli agenti inquinanti in tutta Bergamo e provincia. In città le due centraline hanno registrato un livello di Pm10 pari a 21, dato di gran lunga inferiore a quanto registrato nella giornata del 3 gennaio quando le polveri avevano toccato quota 49 per la centralina in via Meucci e 37 per quella in via Garibaldi. La categoria di vetture più colpita dalle limitazioni è stata senza dubbio quella degli Euro 4 diesel che in Bergamasca sono 110 mila.

