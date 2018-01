Smog di nuovo sopra i limiti

Oggi si decide lo stop ai veicoli Dopo il mese di dicembre con concentrazioni arrivate a essere quasi tre volte oltre il limite consentito dall’Europa, il nuovo anno sembrava iniziato nel migliore dei modi sul fronte delle polveri sottili.

Ma da cinque giorni il Pm10, complici le condizioni meteo non favorevoli alla dispersione degli inquinanti, ha iniziato a salire oltre la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo. E così oggi, lunedì 28 gennaio, dovrebbe arrivare la conferma da Arpa Lombardia sull’entrata in vigore delle misure antismog che andranno a colpire i veicoli più inquinanti.

In questo mese il particolato è rimasto, tranne che per qualche eccezione, sotto il livello di allerta fino a lunedì scorso. Da martedì la progressione è stata sempre in crescita: 58,3 microgrammi per metro cubo il 23 gennaio, 68,1 il 24 gennaio, 74,1 il 25 gennaio, con il picco al 90,5 venerdì.

