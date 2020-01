Smog, la qualità dell’aria migliora

Da sabato revocate le limitazioni al traffico Dopo alcuni giorni in cui le concentrazioni di Pm 10 sono scese sotto la soglia d’allarme, la Regione Lombardia ha deciso di togliere le limitazioni al traffico di 1° livello da sabato 1° febbraio.

Da martedì 28 gennaio le concentrazioni di polveri sottili sono scese sotto la soglia di allarme , in particolare in città le centraline dell’Arpa hanno rilevato per tre giorni consecutivi i valori sono sotto i di 50 µg/m³,(martedì 28 gennaio 39µg/m³, mercoledì 29 gennaio 24µg/m³ e giovedì 30 gennaio 42µg/m³). Per questo motivo Regione Lombardia ha deciso di revocare le misure antismog di primo livello che tra le altre prescrizioni teneva fermi di diesel euro 4. Il provvedimento sarà revocato dalla giornata di sabato 1° febbraio.

Tutte le info sulle misure in campo sul sito BergamoRespira.

