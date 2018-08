Soccorrono auto in panne, agenti travolti

Al volante un 45enne bergamasco L’episodio si è verificato in Puglia nella serata di lunedì 13 agosto. I poliziotti , fortunatamente, hanno riportato solo ferite lievi.

Si erano fermati per soccorrere un veicolo in panne ma sono stati travolti da un’auto. È successo lunedì sera 13 agosto sulla ss 101 la Lecce-Gallipoli in Puglia. In attesa dell’arrivo del carro attrezzi, la pattuglia ha provveduto a segnalare la situazione di pericolo sposandosi qualche metro dietro il mezzo fermo. All’improvviso è sopraggiunta ad alta velocità una Mercedes guidata dal un 45enne originario della provincia di Napoli e residente a Bergamo, che evidentemente non li ha visti e li ha centrati in pieno, spostando per oltre 10 metri la gazzella.I tre agenti nonostante il forte contraccolpo subito hanno prestato soccorso al bergamasco e poi si sono recati in ospedale per essere medicati. Fortunatamente se la sono cavata con 10 giorni di prognosi.

