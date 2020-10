Soldi falsi e denaro delle rapine

A Bergamo arriva «Striscia la Notizia» Un giro di banconote false e provento di rapine. Lo ha scoperto a Bergamo il programma televisivo di Canale Cinque.

Un servizio di «Striscia la Notizia» a Bergamo con Max Laudadio: nella serata di lunedì 19 ottobre il programma di Canale Cinque ha messo in luce un giro di banconote false e provento di rapine. Il reporter di «Striscia» è riuscito a entrare in contatto con l’emissario di una banda di falsari di Bergamo: ecco cosa ha scoperto e come ha reagito il diretto interessato quando è stato raggiunto dalle telecamere.

