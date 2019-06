Sole con temporali e rovesci sparsi

Meteo, attesa l’ondata di grande caldo Settimana con prevalenza di sole con qualche rovescio specie in prossimità dei rilievi, in attesa della grande ondata di caldo prevista per il fine settimana e l’inizio di settimana prossima.hot

Martedì 18 giugno cielo inizialmente poco nuvoloso con attività cumuliforme in aumento sui monti nelle ore pomeridiane; tra il pomeriggio e la sera-prima notte su mercoledì saranno possibili rovesci o temporali su Alpi e Prealpi sino a lambire le aree di alta pianura a ridosso dei monti. Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 30 e 32°C. Minime in lieve aumento e comprese tra 17 e 22°C con valori maggiori nei grossi centri urbani

Mercoledì 19 giugno: tempo buono e caldo ma con veloce sviluppo di nubi cumuliformi su Alpi e Prealpi e possibilità tra il pomeriggio e la sera di rovesci o temporali sino a lambire le zone di alta pianura. Altrove asciutto e con basse probabilità di fenomeni. Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 31 e 33°C. Minime in lieve aumento e comprese tra 18 e 22°C con valori maggiori nei grossi centri urbani

Giovedì 20 giugno

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso su tutta la regione con aumento dell’attività cumuliforme durante le ore più calde della giornata. Nel pomeriggio-sera possibile qualche rovescio o locale temporale su area Alpina e Prealpina. Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 31 e 33°C. Minime stazionarie e comprese tra 18 e 22°C con valori maggiori nei grossi centri urbani

