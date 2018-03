Sole su Bergamo, ma ancora freddo

Migliora a Pasqua? La tendenza meteo Quella degli ultimi giorni dovrebbe essere, meglio usare il condizionale visto le pazzie di quest’anno, l’ultima nevicata di questo lungo inverno. Il calendario dice che è già primavera eppure le temperature sono ancora rigide. Migliorerà per Pasqua?

Nel prossimo week end le temperature, almeno quelle massime, saliranno. Il lungo inverno sta arrivando alla fine e si entra nella fase primaverile con medie più consone al periodo. Tempo abbastanza stabile venerdì, sabato e domenica con minime sempre basse, soprattutto nella notte e nelle prime ore del mattino.

3BMeteo inizia già a dare qualche indicazione per Pasqua e Pasquetta. «Proprio a ridosso della Pasqua, quindi a cavallo tra la fine di Marzo e l’avvio di Aprile, potremmo assistere ad un parziale cambio di scenario in Europa. La rotazione dell’asse del vortice polare dovrebbe comportare una discesa di masse d’aria fredda questa volta con traiettoria più occidentale, verso le Canarie ed il Marocco. Tale dinamica aprirebbe la strada ad una massa d’aria più calda e secca verso il Mediterraneo orientale ed i Balcani, alimentando così un promontorio anticiclonico. Così mentre il Nord e parte del Centro vedrebbero un tempo tra il variabile e l’instabile con qualche pioggia, il Sud godrebbe di una maggiore presenza di sole. Non farebbe freddo, anzi al Sud e sulla Sicilia i valori sarebbero sopra le medie tipiche del periodo. Successivamente il movimento della saccatura comporterebbe un peggioramento del tempo anche su queste zone con temperature in netta diminuzione secondo un mese di Aprile candidato ad essere dai toni piuttosto accesi».

