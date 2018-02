Solidarietà, in dono ai malati indigenti

15mila farmaci del valore di 85mila euro L’iniziativa del Banco farmaceutico ha raccolto medicinali per oltre 85 mila euro nelle farmacie di città e provincia. Alta l’adesione all’iniziativa.

Numeri in aumento per la Giornata di raccolta del farmaco: l’iniziativa, realizzata da Banco Farmaceutico e dedicata ai bisognosi che non possono accedere ai medicinali, ha superato i risultati dello scorso anno, con oltre 15 mila prodotti raccolti. Come raccontano gli organizzatori, in quest’ultima edizione è stata riscontrata un’alta adesione: «Siamo molto soddisfatti del risultato – commenta Donata Pelizzari, referente del Banco Farmaceutico di Bergamo – nel corso delle visite nelle varie farmacie abbiamo potuto apprezzare quante persone si sono presentate proprio per aderire all’iniziativa donando i medicinali, oltre a quelle che sono state coinvolte perché arrivate per i propri acquisti».

Presenti in diciannove farmacie della città di Bergamo e 106 del territorio provinciale (102 quelle del 2017), i volontari hanno ricevuto le donazioni: 15.344 i medicinali ricevuti per un valore di 85.465 euro. Nel 2017 nella sola Bergamo, erano stati raccolti 2.241 farmaci, per un valore economico di 15.972 euro. Nel territorio di tutta la provincia si era arrivati complessivamente a 14.749 medicinali pari a 94.622 euro.Quest’anno dunque si potranno aiutare 15 enti della città di Bergamo e 61 enti della provincia. In tutta Italia sono state oltre 4.100 le farmacie che hanno aderito all’iniziativa con la presenza di oltre 14.000 volontari. I medicinali saranno consegnati alle oltre 1.720 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus. L’iniziativa in favore di malati si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con Aifa, Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute e BFResearch.



