Sombreno, qualche problema alla viabilità

per la chiusura di via Bergamo-Paladina Modifiche temporanee alla viabilità fino al 25 ottobre.

Qualche problema alla viabilità per chi desidera recarsi a Sombreno. In occasione della chiusura di via Bergamo - Paladina, dall’intersezione stradale con Piazza Locatelli fino civico 12, si è reso necessario invertire il senso unico di via Bolis nel senso di marcia Nord-Sud, con uscita in direzione Bergamo, pertanto gli accessi in Sombreno saranno garantiti solo da Nord, ingresso da via Edison e da Via Nullo. La validità delle modifiche temporanee è da intendersi 0-24 fino al 25 ottobre 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA