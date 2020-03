Un controllo della polizia in via Camozzi a Bergamo (Foto by Yuri Colleoni)

«Sono Noemi, vi posso ringraziare?»

Ecco l’audio che sta commuovendo il web «Sono Noemi, una bambina, e vi vorrei ringraziare con la lettera. Posso leggerla?» Inizia così un audio che sta intenerendo il web.

La telefonata è arrivata sabato 21 marzo al centralino della questura di Viterbo. L’operatore ha invitato la bambina a leggere la sua lettera che è stata successivamente diffusa. Eccola: «Cari poliziotti, vi volevo dire che il vostro è un bellissimo e rischioso lavoro e vi state dando molto da fare soprattutto con questa emergenza del coronavirus. State passando di strada in strada a dire a tutti i cittadini di rimanere in casa anche se purtroppo alcune persone non rispettano le regole. Continuate a essere meravigliosi. «Un grande grazie - conclude - ai medici che anche loro stanno facendo un faticoso lavoro per cercare di salvare tante persone malate. Un grazie a tutti voi da Noemi. Vi voglio bene». Ascolta qui l’audio integrale di Noemi.

