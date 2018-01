Sopra la nebbia la super luna

In America sarà blu e rossa Un evento speciale oltre oceano ma anche da noi sarà bellissima, nubi e nebbia permettendo. E intanto martedì notte ha illuminato le cime innevate delle nostre orobie.

Il nostro Mirco Bonacorsi ha fatto questa bellissima foto della Cappella della Manina, sopra Lizzola mercoledì durante una passeggiata notturna. Al contrario della pianura dove la nebbia la faceva da padrona, in montagna lo spettacolo è stato splendido.

La seconda e ultima Luna Piena al perigeo del 2018 conclude il ciclo di tre consecutive, iniziato il 3 dicembre 2017 e già passato per la Superluna di Capodanno. Sarà un nuovo spettacolo ma questa Superluna, spiegano gli scienziati è speciale non sarà solo Blu come viene definita quando è la seconda nello stesso mese ma si tingerà anche di rosso e si vedrà benissimo in alcune parti dell’America. Non sarà visibile dall’Italia con questi colori particolari ma se nebbia e nuvole lo permetteranno sarà comunque uno spettacolo affascinante.

Il colore particolare è dovuto a un eclissi totale, poiché il nostro satellite si immergerà completamente nel cono d’ombra proiettato dalla Terra. Quella di oggi è l’ultima Superluna piena del 2018, perché la prossima si verificherà tra quasi un anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA