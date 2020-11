Sorisole, bruciano 40 mq di tetto

Intervento dei Vigili del fuoco L’intervento nella serata di sabato 21 novembre. Nessuno si è ferito.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti per un incendio a una canna fumaria a Sorisole in via Roncoli intorno alle 20 di sabato 21 novembre.

L’incendio si è propagato per alcuni minuti e ha danneggiato circa 40 metri quadrati di tetto di una casa adiacente disabitata. Ad allertare i vigili del fuoco un vicino di casa.

Nessuno si è ferito.

